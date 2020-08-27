Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве

Пашаев допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве. Об этом пишут РИА Новости.

По словам юриста, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему полтора миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Пашаев, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, настаивает, что в тот момент находился в другом месте.

Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, якобы видевших передачу денег.

Адвокат считает, что бизнесмен может предъявлять ему обвинения из мести, поскольку по его заявлению жену Псунокова ранее привлекли по делу о мошенничестве. Также Пашаев допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.