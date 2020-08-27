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Адвокат сына погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, почему тот отказался ходить на слушания
Адвокат редко видится с подзащитным из-за судебных заседаний в Москве.

В четверг, 27 августа, Сергей Аверцев, адвокат старшего сына рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, провел пресс-конференцию для журналистов. Правозащитник рассказал почему Виталий Захаров не принимает участия в слушаниях.

«Виталий несколько раз приезжал на слушания, но только когда явка была необходима. Ему очень сложно находиться там. Он рос без матери, его воспитывали только отец и бабушка. Виталию было тяжело смотреть видеоматериалы с ДТП, слушать экспертов по медицинской части, которые рассказывали о том, как умирал его отец и наблюдать, как в коридоре адвокат Ефремова Пашаев улыбается и шутит с журналистами», — пояснил Сергей Аверцев.

Адвокат добавил, в последнее время видится с сыном погибшего Сергея Захарова раз в неделю, потому что вынужден постоянно находиться на судебных заседаниях в Москве.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.

6 июля столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Дело рассматривают в суде.