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А что в кино? «Вратарь Галактики», «Билл и Тед» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Отечественная новинка — фантастический фильм «Вратарь Галактики» режиссера Джаника Файзиева, сюжет которой основан на сериале «Галактический футбол». Американский фильм «Билл и Тед» режиссера Дина Паризо продолжает франшизу «Невероятные приключения Билла и Теда» и становится третьим фильмом в серии. Биографический художественный фильм «Тесла» рассказывает о главном изобретателе 20 века Николе Тесле.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».