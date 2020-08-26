Житель Шацка попытался вернуть жену, угрожая ей убийством

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Житель Шацка попытался вернуть свою жену, угрожая ей убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что супруги поссорились. Женщина собрала вещи и попросила мужа отвезти ее домой. При этом она заявила о разрыве отношении и намерении уйти из семьи.

Находясь в машине, мужчина достал из-под сидения кусок арматуры и пригрозил жене убийством, если она не одумается.

«Испугавшись, пострадавшая сделала вид, что подчинилась злоумышленнику, однако в удобный момент вышла из автомобиля и вызвала полицию, которая быстро восстановила правопорядок», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.