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Видео: ехавший в Москву пассажирский автобус попал в аварию в Калмыкии, есть погибшие
Авария произошла ночью.

В ночь на среду, 26 августа, на дороге регионального значения Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Калмыкии произошла авария. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, врезался в «КамАЗ» с прицепом, который ехал в попутном направлении. От удара прицеп выломал передние стойки автобуса, место водителя и дверь. В салоне находились 45 пассажиров.

В результате погибли три человека: мужчина и две женщины 1986 и 1998 годов рождения. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

Фото и видео ГУ МВД РФ по Калмыкии