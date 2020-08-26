Видео: ехавший в Москву пассажирский автобус попал в аварию в Калмыкии, есть погибшие

Авария произошла ночью.

В ночь на среду, 26 августа, на дороге регионального значения Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Калмыкии произошла авария. Об этом сообщили в региональном УМВД .

По предварительной информации, пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, врезался в «КамАЗ» с прицепом, который ехал в попутном направлении. От удара прицеп выломал передние стойки автобуса, место водителя и дверь. В салоне находились 45 пассажиров.

В результате погибли три человека: мужчина и две женщины 1986 и 1998 годов рождения. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

Фото и видео ГУ МВД РФ по Калмыкии