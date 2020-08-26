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В Сасове мужчина ограбил пенсионерку на улице
Мужчина вырвал у пожилой женщины сумку с документами, деньгами и телефоном.

В Сасове на улице города мужчина вырвал сумку из рук 85-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В сумке пенсионерки хранились документы, сотовый телефон и деньги. Злоумышленник скрылся с личными вещами женщины.

Полиция опросила пострадавшу. По описанию внешности составили ориентировку на розыск. Вскоре оперативниками удалось узнать от местных жителей, что у одного из сасовцев появился телефон. Ранее этот 35-летний мужчина ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Он не работал и появление у него телефона вызвало у местных жителей сомнения.

Мужчину заметили в городе. Полицейские остановили его и выяснили, что он ограбил пенсионерку. У него обнаружили и изъяли похищенные сотовый телефон, документы и банковские карты. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено до 4 лет лишения свободы.