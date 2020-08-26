В Рязанской области застройщик обманул пенсионерку, взяв с нее более миллиона

Возбуждено уголовное дело.

Жительница села Сумбулово Спасского района стала жертвой застройщика-мошенника. Об этом сообщила областная прокуратура .

Известно, что пенсионерка заключила договор с ООО «Виста Девелопмент» на строительство частного дома, по которому передала организации 1 341 000 рублей.

На начальном этапе строители провели «незначительный объем работ», а после получения денег исчезли. В результате женщина осталась и без миллиона, и без дома.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).