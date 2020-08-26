В Рязанской области двое мужчин попытались убить знакомого и сожгли его дом

Возбуждено уголовное дело.

В Александро-Невском районе двое мужчин попытались убить знакомого. Инцидент произошел ночью 23 августа в деревне Дмитриевский Боровок, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в дом к 50-летнему потерпевшему пришли гости — 32-летний мужчина и 37-летний местный житель, который ранее отбывал наказание за избиение хозяина дома. Во время распития спиртного на этой почве начался конфликт, подозреваемые стали бить 50-летнего мужчину, нанося удары сковородой по голове и ножом в грудь.

Когда потерпевший притворился мертвым, подозреваемые подожгли его дом и скрылись. Мужчине удалось выбраться на улицу и позвать соседей на помощь. Медики спасли его.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по части 3 стать 30, пункта «ж» части 2 статьи 105 УК. Одного из них уже арестовали. Расследование продолжается.