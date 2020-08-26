В Рязани завершился Кубок России по спортивной радиопеленгации

Соревнования проходили в районе Солотчи, эко-парка «Поляны» и в ЦПКиО.

Во вторник, 25 августа, в Рязани завершился Кубок России по спортивной радиопеленгации. В течение четырех дней 120 спортсменов из 13 регионов соревновались в четырех дисциплинах: «классика 3.5Мгц», «классика 144 Мгц», «радиоориентирование» и «спринт».

Соревнования проходили в районе Солотчи, эко-парка «Поляны» и в ЦПКиО.

Рязанские спортсмены показали хорошие результаты, сообщили в региональном минспорте.

Екатерина Абдуллина трижды поднималась на пьедестал почета. Она стала первой в диапазоне «3.5 Мгц», третьей в дисциплине «радиоориентирование» и второй в дисциплине «спринт».

Дмитрий Прошляков завоевал «серебро» в дисциплине «радиоориентирование».

Мужская команда Рязанской области в составе Евгения Фетюлина и Александра Паршина стала серебряным призером в дисциплине «3.5 Мгц».

Александр Миронов выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта России» в дисциплине «спринт».

Спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной.