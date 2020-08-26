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В Рязани увеличат количество автобусов и троллейбусов на маршрутах
Решение приняли из-за начала учебного года.

В Рязани из-за начала учебного увеличат количество автобусов и троллейбусов на маршрутах, сообщил сайт горадминистрации.

Увеличат количество автобусов на маршрутах №№53, 62, 68 до 20, 12 и 15 единиц соответственно. Это позволит улучшить транспортное обслуживание поселков Семчино, Мехзавода и Шлаковый.

С 24 августа организуют движение автобусов маршрута №21 по измененной схеме, которые теперь следуют через площадь Мичурина, по проезду Яблочкова в Дашково-Песочню.

Также на маршруте увеличат количество автобусов до десяти единиц. Расписание скорректировали с учетом начала и завершения работы школ и детсадов в Недостоеве для доставки школьников из Семчина.

С 1 сентября также увеличится количество троллейбусов на маршрутах №№9 и 16 до 13 единиц, №13 — до четырех единиц, №№4, 6, 8, 15 — до двух единиц. Будет увеличено количество автобусов на маршрутах №№7 и 17.