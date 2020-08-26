В Калуге задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Он только освободился из тюрьмы.

В Калуге задержали подозреваемого в нападениях на женщин. Он только освободился из тюрьмы, передает Kp40.ru .

Находясь в ТЦ на улице Кирова, 32-летний мужчина накинулся на покупательницу, попытался сорвать цепочку с шеи и схватил сумочку. Женщина громко закричала, злоумышленник убежал.

Через 40 минут ситуация повторилась на улице Ленина, в этот раз жертва схватилась за свою цепочку и не отдала ее нападавшему, тот снова убежал ни с чем.

После этого мужчина зашел в магазин на улице Билибина, где выхватил две тысячи из рук покупательницы.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Расследование продолжается.