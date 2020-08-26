В Калуге отменили режим самоизоляции для пожилых людей

Режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области пока не отменен.

С 25 августа в Калужской области отменена самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление правительства №649 подписал ВРиО губернатора Калужской области Владислав Шапша, передает Kaluganews .

Самоизоляцию для этих категорий граждан ввели с 27 марта. После этого ее постоянно продляли. Работающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли находиться на больничном. Норма распространялась на калужан, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями и рядом других.

Напомним, что режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области пока не отменен и действует до 31 августа.