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В Калуге отменили режим самоизоляции для пожилых людей
Режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области пока не отменен.

С 25 августа в Калужской области отменена самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление правительства №649 подписал ВРиО губернатора Калужской области Владислав Шапша, передает Kaluganews.

Самоизоляцию для этих категорий граждан ввели с 27 марта. После этого ее постоянно продляли. Работающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли находиться на больничном. Норма распространялась на калужан, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями и рядом других.

Напомним, что режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области пока не отменен и действует до 31 августа.