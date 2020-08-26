В Александро-Невском районе начнут строить школу на 132 места

Проектно-сметная документация уже разработана.

В 2021 году в селе Просечье Александро-Невском районе начнут строить школу на 132 места, сообщили в группе «Рязанская область».

По словам главы администрации района Владимира Оводкова, проектно-сметная документация уже разработана.

В настоящее время ожидается распределение субсидий на федеральном уровне. Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время личного приема граждан отметил важность этого проекта и подчеркнул, что школа должна обязательно построена.