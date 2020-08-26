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У рязанцев остался месяц на получение детских выплат
Заявления на выплаты принимают до 30 сентября.

До окончания приема заявлений на денежные выплаты на детей в период пандемии коронавируса осталось чуть более месяца. Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.

Заявления на выплаты принимают до 30 сентября. Ежемесячная выплата в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь предоставляется на детей младше трех лет. 10 тысяч рублей могут получить рязанцы с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявку на получение пяти тысяч рублей можно подать в электронном формате через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, на 10 тысяч — только через портал госуслуг.

На два вида выплат можно подать заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ (прием ведется по предварительной записи).

Некоторые рязанцы могут получить два вида выплат, если выполняется условие соответствия сразу нескольким временным периодам.

«Также обращаем внимание, что всем получившим выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет по указу президента РФ предоставляется дополнительная выплата в 10 тысяч рублей», — отметили в сообщении, указав, что выплату направят без оформления заявления.

В ПФР рассказали, что в регионе выплаты на детей до трех лет получили 30 тысяч семей, на детей до 16 лет — 113 тысяч.

Всего выплаты в 5 и 10 тысяч рублей перечислили на 185 тысяч детей. Заявления на семь тысяч детей еще не поступили.