Сотрудника рязанской колонии осудят за взятки от заключенного
Уголовное дело направили в суд.
Сотрудника рязанской колонии осудят за взятки от заключенного, сообщил
Бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части обвинили в двух эпизодах получения взяток (часть 3 статья 290 УК).
С февраля 2019 года по февраль 2020 года сотрудник за 90 тысяч рублей дважды пронес на территорию колонии для заключенного мобильные телефоны.
Обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, но позже из-за собранных доказательств признал вину.
Уголовное дело направили в суд.