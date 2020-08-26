Сотрудника рязанской колонии осудят за взятки от заключенного

Уголовное дело направили в суд.

Сотрудника рязанской колонии осудят за взятки от заключенного, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части обвинили в двух эпизодах получения взяток (часть 3 статья 290 УК).

С февраля 2019 года по февраль 2020 года сотрудник за 90 тысяч рублей дважды пронес на территорию колонии для заключенного мобильные телефоны.

Обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, но позже из-за собранных доказательств признал вину.

Уголовное дело направили в суд.