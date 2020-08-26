Рязанские врачи из «красной зоны» выполнили нормативы ГТО

Программа мероприятия также включала в себя проведение фитнес-разминки.

В рамках программы по оказанию психоэмоциональной поддержки врачам и медсестрам, работающим в «красной зоне» с больными COVID-19, рязанские медики в тестовом режиме выполнили нормативы комплекса ГТО.

Программа мероприятия также включала в себя проведение фитнес-разминки под руководством мастера спорта России по гребле на байдарках и каноэ Валентины Евпаловой и мастера спорта России по восточному боевому единоборству Александра Цуркана, а также подвижных игр и интеллектуальных заданий.

Участников соревнований приветствовали министр физкультуры и спорта Владислав Фролов, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Гости поблагодарили медработников за их работу в период борьбы с коронавирусом и пообещали продолжать создание комфортных условий для работы и активного отдыха.