Рязанские полицейские депортировали из страны осужденных иностранцев
Двое граждан Республики Кыргызстан отбыли наказание в рязанских колониях.
Рязанские полицейские депортировали из страны осужденных иностранцев. Об этом пишет
Двое граждан Республики Кыргызстан отбыли наказание в рязанских колониях за «Самоуправство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Полицейские сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для отправки на родину.
Всего с начала 2020 года за пределы России выдворили или депортировали 90 человек.