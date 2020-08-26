Рязанские полицейские депортировали из страны осужденных иностранцев

Двое граждан Республики Кыргызстан отбыли наказание в рязанских колониях.

Рязанские полицейские депортировали из страны осужденных иностранцев. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Двое граждан Республики Кыргызстан отбыли наказание в рязанских колониях за «Самоуправство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Полицейские сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для отправки на родину.

Всего с начала 2020 года за пределы России выдворили или депортировали 90 человек.