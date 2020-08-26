Рязанская скорая спасла пенсионерку, потерявшую сознание

Медики осмотрели пострадавшую, обработали раны и отвезли ее в ОКБ.

Рязанская скорая спасла пенсионерку, потерявшую сознание, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

У женщины часто поднималось давление и кружилась голова. Иногда на короткое время теряла сознание. На этот раз рязанка у себя дома упала в обморок, при падении она разбила лицо, раны были глубокими. Она вызвала скорую помощь.

Медики осмотрели пострадавшую, обработали раны и отвезли ее в ОКБ.

Там женщине потребовалось детальное обследование и консультации специалистов челюстно-лицевой хирургии.