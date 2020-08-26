Рязанец отсудил деньги у платной стоянки, на которой подожгли его машину

Суд постановил, что поджог машин третьими лицами не освобождает стоянку от ответственности за оставленные там авто.

Рязанец отсудил деньги у платной стоянки, на которой сгорела его машина. Об этом сообщил Железнодорожный суд .

Известно, что 30 апреля 2019 мужчина оставил авто на парковке, а ночью 1 мая там произошел пожар, который уничтожил четыре машины. Их подожгли.

Руководство стоянки отказалось возмещать ущерб, поэтому рязанец обратился в суд. Экспертиза показала — автомобиль не подлежит восстановлению, его стоимость оценили в 602 862 рубля.

Суд постановил, что поджог машин третьими лицами не освобождает стоянку от ответственности за оставленные там авто.

В результате истцу компенсировали моральный вред в сумме 15 тысяч рублей, также в его пользу взыскали штраф в сумме 90 тысяч рублей. Кроме того, ответчик обязан возместить судебные расходы.