Под Рязанью откроют первый глэмпинг-парк

Глэмпинг — разновидность кемпинга.

До конца 2020 года под Рязанью заработает первый глэмпинг-парк. Он расположится на территории экопарка «Поляны», со ссылкой на министра культуры и туризма региона Ольгу Голеву передает ТАСС .

Глэмпинг — разновидностью кемпинга — быстровозводимая комфортабельная палатка с кроватью, электричеством, душем и туалетом. Пользоваться ей можно круглогодично. По словам, Голевой, это бюджетный и в то же время комфортный отдых.

Стимулом для развития глэмпингов на территории региона стала возможность получить грант на развитие экотуризма от Ростуризма, отметила министр. За счет федеральной поддержки планируют установить три из десяти глэмпингов.

Глэмпинг-парк войдет в эколого-туристский кластер «Паустовский», который объединит 25 охраняемых рязанских природных территорий, в том числе национальный парк «Мещерский» и заказник «Солотчинский парк».

Сейчас другие инвесторы рассматривают возможность создания еще двух глэмпингов в регионе.