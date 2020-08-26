Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области

В целом в Рязанской области зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.

Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области. Его опубликовал оперштаб региона.

В целом в Рязанской области по состоянию на 26 августа зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.

Список:

Рязань — 3622;

Рязанский район — 325;

Ряжск — 202;

Рыбное — 183;

Касимов — 179;

Сасово — 169;

Скопин — 163;

Новомичуринск — 147;

Шиловский район — 134;

Клепиковский — 123;

Скопинский — 121;

Касимовский район — 120;

Рыбновский — 116;

Михайловский район — 114;

Спасский — 101;

Михайлов — 80;

Шилово — 80;

Александро-Невский — 70;

Сараевский район — 60;

Кораблино — 48;

Пронский район — 48;

Сасовский — 47;

Шацкий район — 46;

Сапожок — 45;

Захаровский район — 40;

В Пронске и Старожилове — по 40, Сараях и Шацке — по 37.

В Милославском районе — 36;

В Старожиловском районе — 36;

В Спасске-Рязанском — 35;

В Чучкове — 33, Чучковском районе — 30;

В Спас-Клепиках — 29,

В Кораблинском районе — 28;

В Захарове — 25;

В Ермиши — 20,

В Ухолове — 20,

В Путятине — 19,

В Кадоме — 13;

В Сапожковском районе — 12;

В Ухоловском — 10;

В Пителинском — 7;

В Кадомском — 5;

В Пителине — 3.