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Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области
В целом в Рязанской области зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.

Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области. Его опубликовал оперштаб региона.

В целом в Рязанской области по состоянию на 26 августа зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.

Список:

  • Рязань — 3622;
  • Рязанский район — 325;
  • Ряжск — 202;
  • Рыбное — 183;
  • Касимов — 179;
  • Сасово — 169;
  • Скопин — 163;
  • Новомичуринск — 147;
  • Шиловский район — 134;
  • Клепиковский — 123;
  • Скопинский — 121;
  • Касимовский район — 120;
  • Рыбновский — 116;
  • Михайловский район — 114;
  • Спасский — 101;
  • Михайлов — 80;
  • Шилово — 80;
  • Александро-Невский — 70;
  • Сараевский район — 60;
  • Кораблино — 48;
  • Пронский район — 48;
  • Сасовский — 47;
  • Шацкий район — 46;
  • Сапожок — 45;
  • Захаровский район — 40;
  • В Пронске и Старожилове — по 40, Сараях и Шацке — по 37.
  • В Милославском районе — 36;
  • В Старожиловском районе — 36;
  • В Спасске-Рязанском — 35;
  • В Чучкове — 33, Чучковском районе — 30;
  • В Спас-Клепиках — 29,
  • В Кораблинском районе — 28;
  • В Захарове — 25;
  • В Ермиши — 20,
  • В Ухолове — 20,
  • В Путятине — 19,
  • В Кадоме — 13;
  • В Сапожковском районе — 12;
  • В Ухоловском — 10;
  • В Пителинском — 7;
  • В Кадомском — 5;
  • В Пителине — 3.

Полный список можно посмотреть здесь.