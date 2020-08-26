Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области
В целом в Рязанской области зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.
Обновлен список населенных пунктов с зараженными коронавирусом в Рязанской области. Его опубликовал оперштаб региона.
В целом в Рязанской области по состоянию на 26 августа зарегистрировано 7047 человек с коронавирусом.
Список:
- Рязань — 3622;
- Рязанский район — 325;
- Ряжск — 202;
- Рыбное — 183;
- Касимов — 179;
- Сасово — 169;
- Скопин — 163;
- Новомичуринск — 147;
- Шиловский район — 134;
- Клепиковский — 123;
- Скопинский — 121;
- Касимовский район — 120;
- Рыбновский — 116;
- Михайловский район — 114;
- Спасский — 101;
- Михайлов — 80;
- Шилово — 80;
- Александро-Невский — 70;
- Сараевский район — 60;
- Кораблино — 48;
- Пронский район — 48;
- Сасовский — 47;
- Шацкий район — 46;
- Сапожок — 45;
- Захаровский район — 40;
- В Пронске и Старожилове — по 40, Сараях и Шацке — по 37.
- В Милославском районе — 36;
- В Старожиловском районе — 36;
- В Спасске-Рязанском — 35;
- В Чучкове — 33, Чучковском районе — 30;
- В Спас-Клепиках — 29,
- В Кораблинском районе — 28;
- В Захарове — 25;
- В Ермиши — 20,
- В Ухолове — 20,
- В Путятине — 19,
- В Кадоме — 13;
- В Сапожковском районе — 12;
- В Ухоловском — 10;
- В Пителинском — 7;
- В Кадомском — 5;
- В Пителине — 3.
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