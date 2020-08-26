На выезде из Рязани приставы арестовали автомобили двух должников

Автомобили остановили на посту ДПС.

В среду, 26 августа, судебные приставы провели совместный рейд с региональным управлением УМВД на Солотчинском посту ДПС. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Во время рейдов приставы арестовали у двух рязанцев автомобили. У одного из должников с декабря 2018 года есть 62 неоплаченных штрафа за нарушения ПДД на сумму более 90 тысяч рублей. В присутствии понятых и должника пристав арестовал у него «ГАЗель», оценив машину в 180 тысяч рублей. Транспортное средство оставили мужчине на хранение.

Второй должник накопил 71 протокол о нарушениях ПДД на сумму 122 тысячи 500 рублей. У мужчины также арестовали «одиннадцатую», машину оставили ему на хранение.

Чтобы вернуть автомобили, автовладельцам нужно погасить долги. Если за десять дней долги не будут оплачены, имущество продадут. Ранее появилось фото, как полиция массово останавливает водителей на посту.