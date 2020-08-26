Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 26
22°
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
ЦБ USD 75.54 1.03 27/08
ЦБ EUR 89.23 1.17 27/08
Нал. USD 75.40 / 77.50 15:27
Нал. EUR 89.19 / 89.95 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
2 часа назад
1 092
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
7 часов назад
853
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
Вчера 10:50
4 096
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
Вчера 10:10
2 363
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На выезде из Рязани приставы арестовали автомобили двух должников
Автомобили остановили на посту ДПС.

В среду, 26 августа, судебные приставы провели совместный рейд с региональным управлением УМВД на Солотчинском посту ДПС. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Во время рейдов приставы арестовали у двух рязанцев автомобили. У одного из должников с декабря 2018 года есть 62 неоплаченных штрафа за нарушения ПДД на сумму более 90 тысяч рублей. В присутствии понятых и должника пристав арестовал у него «ГАЗель», оценив машину в 180 тысяч рублей. Транспортное средство оставили мужчине на хранение.

Второй должник накопил 71 протокол о нарушениях ПДД на сумму 122 тысячи 500 рублей. У мужчины также арестовали «одиннадцатую», машину оставили ему на хранение.

Чтобы вернуть автомобили, автовладельцам нужно погасить долги. Если за десять дней долги не будут оплачены, имущество продадут. Ранее появилось фото, как полиция массово останавливает водителей на посту.