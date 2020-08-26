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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в армии
По мнению генерала, это «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».

Замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в армии России полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению генерала, это «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».

Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.