Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в армии
По мнению генерала, это «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».
Замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в армии России полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом пишет
По мнению генерала, это «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».
Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.