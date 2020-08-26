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Июль 2020 побил рекорды по выдаче ипотечных кредитов — исследование
В июле 2020 года выдали 129 тысяч жилищных кредитов.

Объединенное кредитное бюро опубликовало исследование, в котором говорится, что выдача ипотечных кредитов в России побила сразу несколько рекордов.

В июле 2020 года выдали 129 тысяч жилищных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. Объем выдачи ипотеки достиг 320 млрд рублей, превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года — на 53%.

Аналитики кредитного бюро связывают летние рекорды со снижением ключевой ставки и программой льготной ипотеки на покупку квартир у застройщиков. Эти факторы привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых.

Самой популярной программой оказалась программа «Господдержка»: ипотека под 6,5%.

Старший менеджер по продажам строительной компании «Мармакс» Роман Орлов прокомментировал рост спроса на ипотечное кредитование летом этого года.

«Программа распространяется на покупку строящегося или готового жилья у застройщика, имеет фиксированную процентную ставку 6,5% и сравнительно небольшой первоначальный взнос в 15% от суммы кредита. Для нашего региона максимальная сумма по кредиту составляет 6 миллионов рублей. Благодаря субсидиям, которые выделяет государство, возможность приобретения жилья в новостройках стала доступнее. Все вышеперечисленные факторы сделали льготную программу главным драйвером „ипотечного бума“, который пришелся на июль текущего года», — сказал Орлов.

Напомним, что госпрограмма предполагает субсидирование процентных ставок за счет федерального бюджета. Программа была запущена по поручению Правительства как одна из мер поддержки строительной отрасли и населения в условиях кризиса. Роман Орлов также отметил, что компания «Мармакс» приравнивает ипотечный кредит к 100% оплате, поэтому на покупку квартиры бизнес-класса действуют индивидуальные спецпредложения.

Подробнее о других программах ипотечного кредитования вы можете узнать у личного менеджера «Мармакс» — 500-005 или оставляйте заявку на сайте компании.