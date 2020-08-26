Госдума рассказала, какие законы вступят в силу в сентябре

Публикуем список нововведений.

В пресс-службе Госдумы рассказали, какие законы вступают в силу в сентябре. Публикуем список нововведений.

Бесплатное горячее питание для учеников младших классов

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым школьники должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета.

Воспитательная составляющая образования

Вступающий в силу с 1 сентября Федеральный закон содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных программ.

Он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Приоритетное зачисление в школу или детсад родных братьев и сестер

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детсад, в которых учатся их родные братья или сестры.

Социальный заказ

Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты: ими можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.

Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями — поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее людям часто приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

Внесудебный механизм банкротства граждан

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей и если в отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

Иностранцы смогут перевезти родственников в Россию

Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

Изменение в первую очередь направлено на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

Поддержка социально ориентированных НКО

С 15 сентября, если социально ориентированная некоммерческая организация надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта России.

Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.

Перевод осужденных в регионы проживания родственников

Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в регионе, где проживает один из его близких родственников.

К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр

С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах.

Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.

В Госдуме также напомнили, что 30 сентября истекает срок, в течение которого заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами», а также семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат.