ФК «Рязань» пополнил полузащитник из ФНЛ

Бояркин будет выступать под 21 номером.

ФК «Рязань» подписал трудовое соглашение с 18-летним полузащитником Николаем Бояркиным. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Бояркин родился 20 декабря 2001 года. Воспитанник Межрегионального центра по подготовке юных футболистов Приволжья. В сезоне 2019-2020 Бояркин был заявлен за саранскую «Мордовию», которая выступала в Футбольной национальной лиге. В ее составе Николай провел три матча в розыгрыше Олимп-Кубка России и 11 матчей в Чемпионате ФНЛ.

В ФК «Рязань» Бояркин будет выступать под 21 номером.