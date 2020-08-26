Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 26
24°
Чт, 27
20°
Пт, 28
19°
ЦБ USD 75.54 1.03 27/08
ЦБ EUR 89.23 1.17 27/08
Нал. USD 75.40 / 76.25 15:27
Нал. EUR 89.19 / 89.75 15:27
Новости
Коронавирус
Публикации
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
4 часа назад
579
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
Вчера 10:50
3 847
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
Вчера 10:10
2 162
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
24 августа 11:55
7 058
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
ФК «Рязань» пополнил полузащитник из ФНЛ
Бояркин будет выступать под 21 номером.

ФК «Рязань» подписал трудовое соглашение с 18-летним полузащитником Николаем Бояркиным. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Бояркин родился 20 декабря 2001 года. Воспитанник Межрегионального центра по подготовке юных футболистов Приволжья. В сезоне 2019-2020 Бояркин был заявлен за саранскую «Мордовию», которая выступала в Футбольной национальной лиге. В ее составе Николай провел три матча в розыгрыше Олимп-Кубка России и 11 матчей в Чемпионате ФНЛ.

В ФК «Рязань» Бояркин будет выступать под 21 номером.