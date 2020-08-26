Еще 26 рязанцев заболели коронавирусом

Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении.

Еще 26 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в среду, 26 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 7 019 человек. Выздоровел 21 пациент (всего 6 167), количество умерших за время пандемии — 42.

Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 4 676 новых случаев коронавируса (всего 970 865), вылечились 6 403 (786 150), умерли 115 (16 683).