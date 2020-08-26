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Эксперты посчитали, сколько родители планируют потратить на подготовку детей к школе
86% родителей самой сложной частью подготовки к школе является покупка одежды.

Эксперты посчитали, сколько родители планируют потратить на подготовку детей к школе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса образовательного центра Maximum Education.

Треть родителей в России намерены потратить от 5 до 10 тысяч рублей. 21% родителей потратит на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей, 20% - от 3 до 5 тысяч рублей, 12% - менее 3 тысяч рублей, 7% - от 20 до 30 тысяч рублей, и 7% респондентов планируют потратить на подготовку к учебному году более 30 тысяч рублей.

Данные опроса свидетельствуют о том, что для 86% родителей самой сложной частью подготовки к школе является покупка одежды.

Наиболее дорогими тратами 4% взрослых считают приобретение канцелярии, а 3% - цветов и подарков.