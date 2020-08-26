Автоинспекторы наказали 20 рязанских водителей за «тонировку»

Водителей привлекли к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5. КоАП.

Во вторник, 25 августа, рязанские автоинспекторы провели рейды . Они останавливали машины с сильной «тонировкой».

Сотрудники ГИБДД выявили 20 автомобилей, «тонировка» на которых не отвечает требованиям Технического регламента. Водителей привлекли к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5. КоАП.

Если рязанцы отказываются на месте снять тонирующую пленку, им выдают требование о прекращении нарушения. В случае его неисполнения водителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. 25 августа автоинспекторы выдали 7 таких требований.