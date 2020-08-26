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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Для полного исчезновения вируса необходимо, чтобы переболело 95% населения.

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года. Об этом передает ТАСС.

Он отметил, что исторически все пандемии имеют три волны. Две других стоит ждать осенью и весной.

Пальцев также пояснил, что вторая волна, как правило, по силе превосходит первую.

Академик добавил, что для полного исчезновения вируса необходимо, чтобы переболело 95% населения.