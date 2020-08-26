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В Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода
Превышение показателей зафиксировали в Песочне.

Ночью во вторник и среду, 25 и 26 августа, в Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода в Дашково-Песочне. Об этом сообщило региональное минприроды.

Ведомство опубликовало комментарий на странице губернатора Николая Любимова в ответ на жалобы рязанцев на неприятный воздух.

«В ночное время 25 и 26 августа стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня выявлено превышение ПДК сероводорода», — говорится в сообщении.

В минприроды отметили, что максимальное превышение ПДК сероводорода в 22:40 25 августа — составило 0,0221 мг/м3 или 2.75 ПДК. Максимальное превышение ПДК по веществу в 01:40 26 августа составило 0,0205 мг/м3 или 2,56 ПДК при допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в жилой зоне 0,0080 мг/м3.

Информацию направили в природоохранную прокуратуру и другие профильные ведомства.

По данным ведомства, на 10:00 в среду, 26 августа, уровень концентрации сероводорода в районе поста соответствовал норме.