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За нарушение правил охоты в Рязанской области наказали 25 человек
С 15 по 24 августа в Рязанской области проходили ежедневные рейды «Осенняя охота».

С 15 по 24 августа в Рязанской области проходили ежедневные рейды «Осенняя охота». Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии.

За это время к административной ответственности привлекли 25 человек. В частности:

19 человек по статье 8.37 КоАП (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира);

4 человека по статье 20.8 КоАП (Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему);

2 человека по статье 20.12 КоАП (Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему).

За различные нарушения, связанные с оборотом оружия, у охотников изъяли 4 единицы гладкоствольного оружия.