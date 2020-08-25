В среду рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

Воды не будет из-за аварии.

В среду, 26 августа, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды из-за аварии. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 8:00 августа до 8:00 27 августа воды не будет по следующим адресам:

улица Касимовское шоссе, д. 20, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49; улица Совхозная; улица 8-е Марта; улица Электрозаводская; улица Попова; улица Радиозаводская; улица 1-ый Совхозный проезд; улица Гражданская, д. с 1 по д. 29; улица Лермонтова, д. 5/1, д. 9а, пл. Попова, ул. ул. 1-й Гражданский проезд, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезд ул. Новой, ул. Тургенева, ул. Гражданская д. с 31 по 47, д. с 26 а по 30, ул. Боголюбова, ул. Макаренко, ул. Белинского, проезд Белинского, ул. Тимуровцев. д. 3А (ТЦ Лента, автомойка), ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 63 (д/сад №111), д. 110, д. 108/13, ул. Циолковского д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по 16 (с корпусами), д. 10-я (поликлиника №2), ул. Урицкого, д 1/9, д. 3, д. 3 корп.1, д. 5, д. 5 корп.1, д. 7, д. 7 корп.1, д. 9, д.11/61, ул. Юннатов, д.1/8 (д/сад №70), д. 10, д. 12, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, ул. Есенина д. с 37/2 по 71 (с корпусами и буквами), д. 57 (школа №43), ул. Колхозная д. с 1/3 по 16 (с корпусами и буквами), ул. проезд Машиностроителей, д. с 1/8 по 11/9, д. 2/6-14-7 (с корпусами и буквами), ул. Маяковского д. с 1/7 по 11, д. 2/6/10 (с корпусами и буквами), д. 1а (ООО Кардинал,), ул. Горького д. 1, д. 5 (пожарная часть 32), д. 10 (детская школа искусств №1), д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп.1, д. 20 (д/сад №111), д. 22.

Снизят подачу холодной воды по следующим адресам:

улица Касимоское шоссе, д. с 8 по 12, д. с 1 по 45, микрорайон Кальное, улица Новая, улица Есенина, улица Грибоедова, улица Щедрина, улица Затинная, улица Скоморошинская, площадь 26 Бакинских комиссаров, улица Подгорная, улица Введенская, улица Ленина, улица Полевая, улица Радищева, улица Свободы, улица Вознесенская, улица Фирсова, улица Лермонтова, улица Урицкого, проезд Грибоедова, проезд Щедрина, проезд Речников, площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5, Торговый городок, улица Солотчинское шоссе, д. 4, Окский проезд, д. 2б.

Подвоз технической воды на время производства работ по ул. Касимовское шоссе — ул. Новая д. 1 будет по следующим адресам: ул. Новая д. 27а и ул. Циолковского д. 8.