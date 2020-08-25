В Сапожке третьеклассник предотвратил пожар

Инцидент произошел 21 августа.

В Сапожке в микрорайоне Северный третьеклассник Влад Першин предотвратил пожар. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел 21 августа. В поселке загорелся мусор возле бочек с мазутом. Мальчик рассказал, что увидел огонь, возвращаясь домой на велосипеде.

«Сначала не обратил внимания, проехал дальше. Вернувшись обратно, понял, что огня стало больше — нужно звать на помощь. Прибежал к подъезду, рассказал о пожаре взрослым, показал фото», — поделился подросток.

На место вызвали пожарных. Они потушили огонь.