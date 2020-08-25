В Рязани открыли мемориальную доску в честь руководителя пожарной охраны

Доску открыли по инициативе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Во вторник, 25 августа, в Рязани открыли мемориальную доску в честь руководителя пожарной охраны Льва Калинина. Доска появилась на здании пожарной части №1.

Доску открыли по инициативе ГУ МЧС России по Рязанской области и региональной общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области.

По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по Рязанской области полковника Александра Воробьева, Лев Калинин прошел путь от рядового бойца пожарной части райцентра до руководителя пожарной охраны Рязанской области.

«В 1972 году Калинин добился создания в Рязани резервной пожарной охраны, что позволило поднять службу на более высокий уровень, укомплектовать подразделения специалистами с профильным образованием, укрепить материально-техническую базу, обновить парк техники и внедрить новый способ тушения пожаров. Под его руководством были построены здания пожарных депо 3 и 4 пожарно-спасательных частей. Символично, что данное мероприятие проходит в 90-летие со дня его рождения», — добавил Александр Воробьев.

На открытии мемориала собрались друзья, коллеги и родственники Льва Калинина. Его супруга Лидия рассказала, что он был обыкновенным человеком со всеми достоинствами и недостатками.

«Он очень любил жизнь и людей, уважал своих родителей, любил свою семью, детей, внуков и посвятил своей работе всю жизнь», — отметила супруга.

Каждый из присутствующих возложил к мемориалу красные гвоздики.