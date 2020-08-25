В Рязани из ив высадят «живой» портрет Есенина

Высаживать портрет начнут 1 сентября.

В Рязани из ив высадят «живой» портрет Есенина и символичное графическое изображение на тему фестиваля «Небо России». Об этом в Instagram рассказала одна из организаторов проекта Елена Абрамова.

Ленд-арт объект появится в районе развилок на окружной дороге в сторону Солотчи. В качестве основных растений для портрета выбрали иву пурпурную «Нана» и иву ломкую «Булата»: они неприхотливы, растут быстро и плотными кустами и не требуют формовки.

Высаживать портрет начнут 1 сентября. К этому подключатся ученики рязанских школ, их родители и другие горожане. Сбор объявили в 14:00 около поста на Солотчинском шоссе.