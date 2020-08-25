В парке Морской славы работают все фонари — мэрия

Ранее выездное совещание в парке провел замглавы администрации Владимир Бурмистров.

В парке Морской славы работают все фонари. После первого этапа благоустройства здесь установили 56 опор освещения, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее выездное совещание в парке провел замглавы администрации Владимир Бурмистров. По его поручению здесь установили дополнительные лавочки и урны, заасфальтировали участок пешеходной дорожки.

Кроме того, на месте засыпанного котлована в осенью высадят деревья.