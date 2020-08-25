В Индонезии умершая девочка ожила во время похорон

На место вызвали медиков, но ребенок скончался спустя час после «воскрешения».

В Индонезии умерший подросток ожил во время похорон. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на портал Daily Star.

12-летнюю девочку доставили в больницу с хроническим диабетом. После этого врачи констатировали ее смерть из-за осложнений.

По словам очевидцев, девочка открыла глаза во время омовения, температура ее тела повысилась, а сердце вновь начало биться. На место вызвали медиков, но девочка скончалась спустя час после «воскрешения».