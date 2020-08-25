Сорокина осталась недовольна квартирой, купленной для сироты из Рязани

На устранение всех недостатков поставщику дали 2 недели.

В Рязанской области закупают квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году намерены купить 82 квартиры, контракты по 81 из них уже заключены, одна находится на стадии завершения процедур, написала мэр Елена Сорокина в Facebook .

Во вторник, 25 августа, глава администрации осмотрела три такие квартиры: на улицах Соколовской и Новоселов.

По словам Сорокиной, две квартиры полностью соответствуют требованиям мэрии.

Так, квартира в Соколовке оборудована всем необходимым и даже больше: она обставлена мебелью, здесь установлены пластиковые окна и кондиционер, кухня с плитой, стиральная машина, сантехника.

В квартире на улице Новоселов также установлена сантехника, новая плита и кухня, пластиковые окна. Кроме того, дома, в которых расположены купленные квартиры, находятся в шаговой доступности от необходимых объектов инфраструктуры — остановки, магазина, детского сада и школы.

Третья квартира на улице Новоселов не соответствует предъявляемым требованиям. На устранение всех недостатков поставщику дали 2 недели.

«Квартиры, которые мы закупаем для детей-сирот, должны быть не только чистыми и светлыми, а готовы к проживанию: в обязательном порядке стены и пол в них должны быть выровнены, стены оклеены обоями, окна и двери — находиться в отличном состоянии. В квартире должна быть установлена сантехника и кухонная плита», — написала Сорокина.

Она добавила, что администрация города со всей ответственностью будет принимать эти квартиры и передавать детям только действительно добротное и комфортное жилье.