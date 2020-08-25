Следователи рассказали о подростке, которого нашли мертвым у касимовской школы

Труп 17-летнего юноши обнаружили на спортплощадке.

Следователи рассказали издательству «Пресса» о подростке, которого нашли мертвым у школы в касимовском Сынтуле. Труп 17-летнего юноши обнаружили в понедельник, 24 августа, на спортплощадке.

Подросток приехал из Подмосковья к бабушке на каникулы. За несколько часов до гибели он гулял с друзьями. Компания разошлась, но юноша не вернулся домой. Когда его бабушка забеспокоилась, друзья отправились на поиски. Они обнаружили подростка мертвым.