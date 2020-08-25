Рязанские энергетики призвали рыболовов к осторожности

Энергетики напомнили рыболовам о соблюдении правил безопасного поведения.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили жителей Рязани и области, увлекающихся рыбалкой, о смертельном риске во время рыбной ловли вблизи охранных зон линий электропередачи.

Энергетики напомнили рыболовам о том, что рядом с водоемами нередко проходят воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и несоблюдение правил поведения вблизи энергообъектов грозит смертельной опасностью. Во время активного рыболовного сезона фиксируются случаи, когда рыбаки получают травмы в охранных зонах ЛЭП и даже гибнут из-за пренебрежения правилами электробезопасности.

Как отметили в компании, минимально допустимое расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6 метров, а длина рыболовных удочек может достигать 12 метров. Материалы, из которых изготовлены современные телескопические удилища, являются хорошими проводниками электрического тока. Прямой контакт удочки или спиннинга с проводом ЛЭП или приближение к нему на 1.5 — 2,5 метра приводит к смертельной травме, причем, не только самого рыбака, но и его спутников. Поэтому, проходя под линиями электропередачи, следует обязательно складывать удилище во избежание его соприкосновения с проводами. Также смертельно опасно приближаться к оборванным проводам.

«Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования — от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких», — предупредили специалисты.

Энергетики напомнили рыболовам о соблюдении правил безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи:

категорически запрещено выбирать место для рыбалки, устраивать туристические стоянки, разводить костры в охранной зоне ЛЭП;

нельзя проходить вблизи или непосредственно под ЛЭП с разложенной телескопической удочкой;

необходимо обращать внимание на специальные предупреждающие знаки и плакаты, установленные энергетиками рядом с водоемами;

обязательно разъяснение правил электробезопасности детям.

«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон ЛЭП могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — добавили в компании.

О замеченных нарушениях правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП, а также об обнаруженных повреждениях электрооборудования необходимо незамедлительно сообщить в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру телефона 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный из любой точки РФ), а также в правоохранительные органы.