Рязанец едва не зарезал жену «розочкой»

Женщина вырвалась и убежала на улицу, она вызвала полицию.

Рязанец едва не зарезал свою 53-летнюю жену «розочкой» от бутылки. Инцидент произошел в квартире на улице Электрозаводской, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что рязанка и ее 59-летний муж с утра выпивали, во время застолья произошел конфликт.

«Когда взаимные оскорбления достигли высокого градуса, нетрезвый мужчина решил поставить точку и, разбив об угол стола пустую бутылку из-под водки, пригрозил осколком стекла зарезать жену, если она не замолчит», — говорится в сообщении.

Женщина вырвалась и убежала на улицу, она вызвала полицию. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.