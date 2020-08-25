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«Ростелеком» установил тепловизор на заводе «Аутомотив Лайтинг» в Рязани
Оборудование позволяет мгновенно и бесконтактно измерять температуру тела в большом потоке людей.

«Ростелеком» установил тепловизор на проходном пункте завода компании ООО «Аутомотив Лайтинг». Оборудование позволяет мгновенно и бесконтактно измерять температуру тела в большом потоке людей и тем самым минимизировать риски распространения вирусной инфекции, рассказали в компании.

«Решение „Ростелекома“ особенно актуально для крупных предприятий с большой численностью сотрудников. Система тепловизионного контроля гарантирует безопасность персонала и посетителей предприятия. Модель, которая установлена на заводе „Аутомотив Лайтинг“, проверяет до 100 человек в минуту, без замедления скорости движения и возникновения очередей. При обнаружении высокой температуры тепловизор подает сигнал и отправляет уведомление оператору, который ведет наблюдение», — прокомментировал Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

«На нашем предприятии работают более 600 сотрудников. Мы заботимся о здоровье и безопасности коллектива. Также важно отметить, что „Аутомотив Лайтинг“ обеспечивает выпуск автомобильной светотехники для российских и зарубежных производителей, поэтому необходима непрерывная работа предприятия: любые перебои ведут к невыполнению обязательств перед клиентами. Компания „Ростелеком“ предложила собственное решение, которое соответствует нашим запросам», — рассказал Сергей Панарин, директор предприятия ООО «Аутомотив Лайтинг».

Система «Ростелекома» имеет автоматическую настройку параметров комплекса под меняющиеся условия в помещении, что сокращает время простоя потока людей и не требует ручной перезагрузки. Стационарный комплект Dahua второй серии, который установлен на заводе, определяет точность температуры человека до 0,3 градуса Цельсия на дальности до четырех метров.

Напомним, что ООО «Аутомотив Лайтинг» — второе предприятие в регионе, которое установило тепловизионную систему «Ростелекома». Ранее Государственный Рязанский приборный завод стал клиентом компании.

Помимо крупных предприятий, «Система тепловизионного контроля» может применяться на территории розничной торговли (в магазинах, аптеках, торговых центрах), в административных зданиях, на территории транспортных узлов (в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах).

Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте компании и по телефону 8-800-200-3000.