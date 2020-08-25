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«Росгосстрах» добавил к полисам страхования строений услугу по реабилитации после коронавируса
Эта опция будет автоматически включаться в покрытие всех полисов стоимостью от 4 тысяч рублей.

Клиентам «Росгосстрах», заключающим или пролонгирующим договоры страхования домов, дач, коттеджей и других строений, теперь доступна сервисная услуга по реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией. Эта опция будет автоматически включаться в покрытие всех полисов стоимостью от 4 тысяч рублей, приобретаемых через страховых агентов, сообщили в пресс-службе компании.

«COVID-19 известен своими осложнениями, которые могут потребовать даже более длительного и дорогостоящего лечения, нежели сам вирус. Поэтому мы и разработали для наших клиентов программу по реабилитации после перенесенного заболевания, — рассказал член правления „Росгосстраха“ Олег Меркулов. — Эта услуга подразумевает реальную квалифицированную медицинскую помощь в специализированных клиниках для тех, у кого болезнь проходила тяжело».

Подключение сервисной услуги «Реабилитация COVID-2019» осуществляется бесплатно всем клиентам, заключившим у своего агента новые или перезаключившим истекшие договоры страхования строений, включая так называемые коробочные продукты страхования имущества физических лиц. Те, у кого текущая или расчетная стоимость полиса не достигает 4 тысяч рублей, могут увеличить ее до необходимого порога за счет включения в договор дополнительных рисков, объектов страхования или актуализации страховых сумм.

Обратиться за услугой по реабилитации в период действия договора может не только страхователь по полису, но и собственник застрахованной недвижимости, если это другой человек, а также один родственник любого из них.

«После подтверждения перенесенного COVID-19 клиенту будет назначена очная консультация врача-терапевта, пульмонолога, кардиолога, а при необходимости — и консилиум с привлечением врачей из лучших профильных медицинских центров, — рассказал Олег Меркулов. — Специалисты определят необходимый объём реабилитации и условия ее проведения — амбулаторно-поликлинические или стационарные. В случае если потребуется реабилитация в условиях стационара, будет организовано комфортное лечение с применением современных методов реабилитации, а также возмещены транспортные расходы».