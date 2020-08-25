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После вмешательства прокуратуры бухгалтеру рязанского хлебозавода вернули работу
Прокуратура вынесла представление главе администрации.

После вмешательства прокуратуры рязанке вернули работу на хлебозаводе. Об этом пишет сайт надзорного органа.

Супруг женщины, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, обратился в Аппарат Правительства России из-за нарушений трудовых прав.

Из-за объединения хлебозаводов руководство предложило бухгалтеру перевестись на другую вакантную должность.

«На момент проверки процесс реорганизации предприятия не завершен, государственная регистрация перехода права собственности не осуществлена, в связи с чем направление руководством МП „Хлебозавод № 1 города Рязани“ уведомления о принятии решения о реорганизации предприятия с предложениями о переводе на конкретные вакантные должности, является незаконным», — говорится в сообщении.

Прокуратура вынесла представление главе администрации. Права женщины восстановили.