После вмешательства прокуратуры бухгалтеру рязанского хлебозавода вернули работу

После вмешательства прокуратуры рязанке вернули работу на хлебозаводе. Об этом пишет
Супруг женщины, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, обратился в Аппарат Правительства России из-за нарушений трудовых прав.
Из-за объединения хлебозаводов руководство предложило бухгалтеру перевестись на другую вакантную должность.
«На момент проверки процесс реорганизации предприятия не завершен, государственная регистрация перехода права собственности не осуществлена, в связи с чем направление руководством МП „Хлебозавод № 1 города Рязани“ уведомления о принятии решения о реорганизации предприятия с предложениями о переводе на конкретные вакантные должности, является незаконным», — говорится в сообщении.
Прокуратура вынесла представление главе администрации. Права женщины восстановили.