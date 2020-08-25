Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали человек.
Во вторник, 25 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах области. По состоянию на 11:30, в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 019 человек в
- Рязани — 3 611 случаев,
- Рязанском районе — 323,
- Ряжске — 202,
- Рыбном — 182,
- Касимове -179,
- Сасове — 169,
- Скопине — 162,
- Новомичуринске — 144;
- Шиловском районе — 134,
- Клепиковском — 123,
- Скопинском — 12,
- Касимовском районе — 118,
- Михайловском — 114,
- Рыбновском районе — 114,
- Спасском — 98,
- Михайлове и Шилове — по 80,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 58,
- Александро-Невском — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Шацком районе — 46,
- Сапожке — 45,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске — 40,
- Старожилове — 40,
- Сараях — 37,
- Шацке — 37,
- Милославском районе — 36,
- Старожиловском районе — 36,
- Милославском — 28,
- Ермишинском — 25, Захарове — 25,
- Ермиши и Ухолове — по 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском — 10,
- Путятинском — 9,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 5,
- Пителине — 3.