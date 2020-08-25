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Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали человек.

Во вторник, 25 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах области. По состоянию на 11:30, в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 019 человек в

  • Рязани — 3 611 случаев,
  • Рязанском районе — 323,
  • Ряжске — 202,
  • Рыбном — 182,
  • Касимове -179,
  • Сасове — 169,
  • Скопине — 162,
  • Новомичуринске — 144;
  • Шиловском районе — 134,
  • Клепиковском — 123,
  • Скопинском — 12,
  • Касимовском районе — 118,
  • Михайловском — 114,
  • Рыбновском районе — 114,
  • Спасском — 98,
  • Михайлове и Шилове — по 80,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 58,
  • Александро-Невском — 51,
  • Кораблине — 48,
  • Пронском районе — 48,
  • Шацком районе — 46,
  • Сапожке — 45,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске — 40,
  • Старожилове — 40,
  • Сараях — 37,
  • Шацке — 37,
  • Милославском районе — 36,
  • Старожиловском районе — 36,
  • Милославском — 28,
  • Ермишинском — 25, Захарове — 25,
  • Ермиши и Ухолове — по 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 13,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Ухоловском — 10,
  • Путятинском — 9,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском — 5,
  • Пителине — 3.