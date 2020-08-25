ОМОН обследовали найденную в Рыбновском районе гранату

Гранатометный выстрел передали полицейским.

В Рязанской области группа разминирования ОМОН обследовала выстрел к гранатомету ВОГ-25. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии.

Днем 23 августа в Рыбновском районе нашли предмет, похожий на подствольную гранату. Для обследования находки на место прибыли взрывотехники. Они установили, что это выстрел к ВОГ-25.

«Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих», — говорится в сообщении.

Гранатометный выстрел передали полицейским.