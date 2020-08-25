Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 25
23°
Ср, 26
22°
Чт, 27
20°
ЦБ USD 74.51 0.09 26/08
ЦБ EUR 88.06 0.16 26/08
Нал. USD 74.28 / 75.20 15:20
Нал. EUR 87.88 / 88.70 15:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
5 часов назад
1 211
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
5 часов назад
548
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
Вчера 11:55
4 039
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 19:58
8 641
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
ОМОН обследовали найденную в Рыбновском районе гранату
Гранатометный выстрел передали полицейским.

В Рязанской области группа разминирования ОМОН обследовала выстрел к гранатомету ВОГ-25. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии.

Днем 23 августа в Рыбновском районе нашли предмет, похожий на подствольную гранату. Для обследования находки на место прибыли взрывотехники. Они установили, что это выстрел к ВОГ-25.

«Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих», — говорится в сообщении.

Гранатометный выстрел передали полицейским.