«Одежду могли просто выбросить». В Академии ФСИН прокомментировали инцидент с курсантской формой

По данным СМИ, рядом с кителями валялись пивные бутылки и другой мусор.

Появившуюся в региональных СМИ информацию о найденных в Рязани близ детского сада № 66 двух кителях от формы курсантов академии ФСИН прокомментировали в учебном заведении.

«Не стоит искать здесь какого-то криминала. Старую одежду могли просто выбросить. Наши курсанты с апреля находятся на дистанционном обучении, и им нет смысла ходить по городу в форме», — пояснила корреспонденту РЗН. инфо представитель пресс-службы академии Олеся Харлина.

По словам собеседницы нашего издания, какой-либо специальной проверки по факту этой находки в вузе проводить не планируется.

Напомним, по данным СМИ, рядом с кителями валялись пивные бутылки и другой мусор.