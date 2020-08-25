На Солотчинском шоссе до осени изменят схему движения
Чиновники пояснили, что это решение «позволит улучшить дорожную ситуацию».
На Солотчинском шоссе до 1 сентября изменят схему движения. Об этом во вторник, 25 августа,
В районе ТРЦ «Круиз» планируют добавить дополнительную накопительную полосу для поворота на улицу Кальная. Таким образом, по направлению к центру будут две полосы, к Окскому шоссе — одна.
Чиновники пояснили, что это «позволит улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи».