На Солотчинском шоссе до осени изменят схему движения

Чиновники пояснили, что это решение «позволит улучшить дорожную ситуацию».

На Солотчинском шоссе до 1 сентября изменят схему движения. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил сайт мэрии.

В районе ТРЦ «Круиз» планируют добавить дополнительную накопительную полосу для поворота на улицу Кальная. Таким образом, по направлению к центру будут две полосы, к Окскому шоссе — одна.

Чиновники пояснили, что это «позволит улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи».