Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 25
23°
Ср, 26
22°
Чт, 27
20°
ЦБ USD 74.51 0.09 26/08
ЦБ EUR 88.06 0.16 26/08
Нал. USD 74.28 / 75.20 15:20
Нал. EUR 87.88 / 88.70 15:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
5 часов назад
1 211
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
5 часов назад
548
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
Вчера 11:55
4 039
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 19:58
8 641
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На Солотчинском шоссе до осени изменят схему движения
Чиновники пояснили, что это решение «позволит улучшить дорожную ситуацию».

На Солотчинском шоссе до 1 сентября изменят схему движения. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил сайт мэрии.

В районе ТРЦ «Круиз» планируют добавить дополнительную накопительную полосу для поворота на улицу Кальная. Таким образом, по направлению к центру будут две полосы, к Окскому шоссе — одна.

Чиновники пояснили, что это «позволит улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи».