Москвичка пыталась привезти в Рязань крупную партию наркотиков

35-летнюю женщину остановили на посту ДПС.

Москвичка пыталась привезти в Рязань крупную партию наркотиков наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

35-летнюю женщину остановили на посту ДПС на 124 километре трассы «Урал». Как отметили в полиции, водитель «вела себя подозрительно и сильно нервничала».

В воздуховодах приборной панели автоинспекторы нашли три свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета, на каждом из которых были названия городов различных регионов. Экспертиза показала, что женщина везла более 640 граммов мефедрона.

На москвичку завели дело по статьям, 30, 228.1 УК («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ей грозит до 20 лет тюрьмы.